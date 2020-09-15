Аварія на газогоні під Києвом не вплинула на постачання газу до ЄС - європейське джерело

Інцидент на магістральному газопроводі поблизу селища Чабани (Київська область), що стався в ніч з 14 на 15 вересня, не призвів до переривання у постачанні газу до європейських споживачів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомило європейське дипломатичне джерело.

«Єврокомісія знає про цей інцидент з повідомлень у пресі, що були зроблені газотранспортним оператором України, а також з повідомлень преси з місця події. Відповідно до доступної інформації, в результаті інциденту ніхто не постраждав, і за його фактом було відкрито розслідування обставин пригоди. Схоже, що інцидент не вплинув на потік газу з України до Європейського Союзу. Поточні дані ENTSOG (Європейська мережа транспортної системи операторів газу - ред.) підтверджують інформацію української сторони», - зазначило джерело.

За його словами, європейська сторона продовжує моніторинг ситуації через ENTSOG та національних операторів газу в країнах-членах.

Джерело нагадало, що між Україною і ЄС створений так званий Механізм раннього попередження, який може бути активований органами української влади у випадку погіршення ситуації.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні вночі поблизу селища Чабани Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску "Уренгой-Помари-Ужгород", який постачає газ в Європу. За інформацією оператора ГТС України, яка була поширена в українських ЗМІ, в результаті інциденту жертв та потерпілих немає. Постачання газу для споживачів було організовано через інші газогони. За інформацією українського газового оператора, ця ситуація жодним чином не вплинула на транзит газу до країн ЄС.

Фото: Нафтогаз