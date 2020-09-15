У Чабанах під Києвом стався розрив газової труби високого тиску

Вибух під Києвом сколихнув жителів села Чабани — на повітря злетіла частина труби високого тиску газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в фейсбук-групі Народна рада Чабани та Новосілки.

В коментарях до допису місцеві жителі повідомляють, що чули якийсь гул, також деякі дописувачі висловлюють припущення, що це вибух на газопроводі.

За даними очевидиці Марини Степанської, газ виривається з величезною силою. Після вибуху в околицях стоїть сильний шум і звук з часом тільки посилюється.

"Пишуть, що був вибух труби газу під високим тиском в Чабанах. Начебто, евакуюють звідти людей. Пожежники та газові служби виїхали. Друзі, у нас тут якась жесть! Дикий шум, неначе виривається газ з величезною силою або пожежа. Це триває вже хвилин 15 і звук тільки посилюється, як звук з турбін літака, або коли ракета космічна злітає. Дуже голосно і він знову посилюється ", - повідомляє очевидиця.

Тим часом Голова постійної поліцейської комісії на Київщині Сергій Гулієв повідомив наступне:

"14.09.2020 біля 00.30 прорвало трубу високого тиску біля Чабанів Києво-Святошинського району. Всі аварійні служби на місці, в ближніх населених пунктах відключено електропостачання, приймаються міри по перекриттю газопостачання. P.S. Біля 01:15 Трубу ПЕРЕКРИТО", - написав Гулієв.

Окрім цього одна з дописувачів повідомила в кінці вул. Центральної в полі стоять пожежні машини. Місцеві мешканці повідомили, що в смт на кількох вулицях вимкнули світло.