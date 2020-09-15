Міненерго прокоментувало аварію на газопроводі біля Чабанів

Попри аварію на газопроводі поблизу смт Чабани Київської області, транзит газу до Європи забезпечено у штатному режимі в заявлених об’ємах.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Укрінформ.

"Незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено у заявлених для транзиту об’ємах", - заявили у відомстві.

Раніше ДСНС повідомило, що 15 вересня близько 00 год. 20 хв. поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація.

магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). О 01 год. 10 хв. було перекрито подачу газу до газопроводу.

Жертв і потерпілих немає. Тривають ремонтні роботи.