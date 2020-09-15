КСУ розглядає закон про Фонд гарантування вкладів

КСУ розглядає закон про Фонд гарантування вкладів

Укрінформ
Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання Верховного Суду України щодо конституційності Закону "Про гарантування вкладів фізичних осіб".

Як передає Укрінформ, у засіданні суду беруть участь голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, голова Нацбанку Кирило Тимошенко, представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, представник Президента у КС Федір Веніславський. На засіданні також присутні представники посольства США і Міжнародного валютного фонду.

За словами судді-доповідача у справі Олега Первомайського, суб'єкт права на конституційне подання стверджує, що закон в цілому та окремі його статті порушує поділ влади і наділяє Фонд гарантування вкладів фізосіб непритаманними йому повноваженнями. У цьому зв'язку ВСУ просив визнати закон неконституційним.

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Суддя-доповідач зазначив, що це подання вже давно перебуває на розгляді суду. За цей час до закону було внесено низку правок, тому виникла потреба запитати в учасників провадження, чи зберігається до цього часу актуальність конституційного подання.

На початку судового засідання представник Президента Веніславський висловив клопотання про закриття провадження у цій справі, оскільки, на його думку, Верховного Суду України як суб'єкта конституційного подання вже не існує.

З цього приводу голова КС Олександр Тупицький зазначив, що судді вивчать це питання під час закритої частини розгляду справи.

Як повідомлялося, у червні КС поновив слухання у справі щодо неконституційності закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У зв’язку з цим голова Фонду Світлана Рекрут звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням скликати РНБО через загрозу державного масштабу в економічній сфері.

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У листі стверджувалося, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків". Водночас наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матиме катастрофічний характер як для діяльності Фонду, Кабінету Міністрів, Національного банку України та інших органів, так і для стабільності всієї фінансової системи України.

У серпні 2020 року Велика палата КС закрила провадження у справі за поданням 74 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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