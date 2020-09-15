КСУ розглядає закон про Фонд гарантування вкладів

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання Верховного Суду України щодо конституційності Закону "Про гарантування вкладів фізичних осіб".

Як передає Укрінформ, у засіданні суду беруть участь голова Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут, голова Нацбанку Кирило Тимошенко, представник Верховної Ради у КС Ольга Совгиря, представник Президента у КС Федір Веніславський. На засіданні також присутні представники посольства США і Міжнародного валютного фонду.

За словами судді-доповідача у справі Олега Первомайського, суб'єкт права на конституційне подання стверджує, що закон в цілому та окремі його статті порушує поділ влади і наділяє Фонд гарантування вкладів фізосіб непритаманними йому повноваженнями. У цьому зв'язку ВСУ просив визнати закон неконституційним.

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Суддя-доповідач зазначив, що це подання вже давно перебуває на розгляді суду. За цей час до закону було внесено низку правок, тому виникла потреба запитати в учасників провадження, чи зберігається до цього часу актуальність конституційного подання.

На початку судового засідання представник Президента Веніславський висловив клопотання про закриття провадження у цій справі, оскільки, на його думку, Верховного Суду України як суб'єкта конституційного подання вже не існує.

З цього приводу голова КС Олександр Тупицький зазначив, що судді вивчать це питання під час закритої частини розгляду справи.

Як повідомлялося, у червні КС поновив слухання у справі щодо неконституційності закону про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. У зв’язку з цим голова Фонду Світлана Рекрут звернулася до Президента Володимира Зеленського з проханням скликати РНБО через загрозу державного масштабу в економічній сфері.

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У листі стверджувалося, що "задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків". Водночас наслідки використання такого прецеденту в конституційному поданні матиме катастрофічний характер як для діяльності Фонду, Кабінету Міністрів, Національного банку України та інших органів, так і для стабільності всієї фінансової системи України.

У серпні 2020 року Велика палата КС закрила провадження у справі за поданням 74 народних депутатів щодо конституційності окремих положень Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".