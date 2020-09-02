На рахунки неплатоспроможних банків у липні надійшло 667 мільйонів

У липні 2020 року на рахунки неплатоспроможних банків надійшло 667,0 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

У липні 2020 року сума коштів, що надійшли на рахунки неплатоспроможних банків, склала 667,0 млн грн. Це найбільший обсяг надходжень до неплатоспроможних банків у 2020 році. Від реалізації активів сума надходжень склала 653,4 млн грн.

За обсягами надходжень від продажу майна лідирували, зокрема: АТ «Дельта Банк» - 246,8 млн грн, ПАТ «КБ «Надра» - 189,2 млн гр, АТ «ВТБ Банк» - 73,6 млн грн, ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» - 50,7 млн грн, ПУАТ «Фідобанк» - 46,6 млн грн.

Крім того, за рахунок погашення кредитів неплатоспроможні банки у травні 2020 року отримали 12,7 млн грн, оренди майна – 0,8 млн грн. Від погашення цінних паперів кошти не надходили.

Усього з початку року станом на 1 серпня 2020 р. загальна сума надходжень коштів до неплатоспроможних банків становила 3 500,7 млн грн. Від продажу активів банки отримали 3 247,7 млн грн, погашення кредитів – 237,1 млн грн, оренди майна – 15,8 млн грн.