Кредиторам неплатоспроможних банків за І півріччя виплатили 5,28 мільярда

Банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), за січень-червень 2020 року виплатили своїм кредиторам 5,28 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів, виплатили своїм кредиторам у червні 2020 року 566,0 млн грн... Загалом за перші шість місяців 2020 року сума погашення вимог кредиторів склала 5 279,9 млн грн, з яких 3 179,1 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 3 059,0 млн грн – НБУ)", - йдеться в повідомленні.

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Загалом станом на 1 липня 2020 року за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 49 954,7 млн грн, з яких 14 680,2 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 13 466,8 млн грн – НБУ).

Зазначається, що на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків.