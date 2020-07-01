Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків майже на 85 мільйонів
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом минулого тижня (22.06 – 26.06.2020) відбувся продаж активів 8 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 84,84 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Із них на суму 58,76 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 26,02 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,01 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,05 млн грн – від продажу монет та банківських металів.
Фонд гарантування поточного тижня планує продати активи банків, що перебувають в управлінні Фонду, на 9,089 млрд грн., повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Із них на суму 2 340,96 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 215,33 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 6 532,40 млн грн.