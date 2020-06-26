США та ЄС відзначають вирішальну роль ФГВФО у стабільності економіки України

Тимчасово повірені у справах США та ЄС в Україні Крістіна Квін і Артур Гебаль обговорили з директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світланою Рекрут нинішні спроби підривати роботу Фонду.

Про це повідомило у Facebook Представництво ЄС в Україні.

Зазначається, що під час зустрічі з директором-розпорядником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світланою Рекрут Тимчасова повірена у справах США Квін та Тимчасово повірений у справах Європейського Союзу в Україні Гебаль високо оцінили важливі зусилля, які ФГВФО здійснив за останні роки для подолання банківської кризи в Україні, відновлення довіри до банківської системи та повернення економіки у звичне русло.

«Вони обговорили нинішні спроби підривати роботу ФГВФО та відзначили вирішальну роль, яку Фонд відіграє у підтримці макрофінансової безпеки, створенні середовища, що сприяє економічному зростанню», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після 4-річної паузи Конституційний суд поновив розгляд відповідності Конституції закону про Фонд гарантування вкладів фізосіб.

30 червня о 12 год. КСУ продовжить розгляд справи за поданням Верховного Суду України (ВСУ) від 2015 року щодо відповідності Конституції закону №4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що ретроспективне визнання неконституційним закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб може призвести до визнання діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) незаконною, наслідки чого будуть руйнівними і для фінансової системи загалом.