Ощадбанк із 1 січня 2021 року приєднається до Фонду гарантування

АТ "Ощадбанк" приєднається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 1 січня 2021 року після внесення відповідних змін до законодавства України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками чергового засідання Ради з фінансової стабільності.

Учасники засідання Ради з фінансової стабільності 2 вересня 2020 року погодили план входження Ощадбанку до ФГВФО з 1 січня 2021 року.

Зазначається, що враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу в значних внесках банку до Фонду гарантування, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів.

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Ця пропозиція Ради з фінансової стабільності також потребує імплементації на рівні закону.

У реєстрі учасників Фонду гарантування фізичних осіб налічується 74 банки, тобто усі банки в Україні, окрім АТ "Ощадбанк".