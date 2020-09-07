Ощадбанк із 1 січня 2021 року приєднається до Фонду гарантування
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за підсумками чергового засідання Ради з фінансової стабільності.
Учасники засідання Ради з фінансової стабільності 2 вересня 2020 року погодили план входження Ощадбанку до ФГВФО з 1 січня 2021 року.
Зазначається, що враховуючи великий депозитний портфель банку та, відповідно, потребу в значних внесках банку до Фонду гарантування, для установи буде передбачено перехідний період до 31 грудня 2023 року в частині сплати регулярних зборів.
Ця пропозиція Ради з фінансової стабільності також потребує імплементації на рівні закону.
У реєстрі учасників Фонду гарантування фізичних осіб налічується 74 банки, тобто усі банки в Україні, окрім АТ "Ощадбанк".