Реформування державних банків передбачає спеціалізацію кожного з них

Реформування державного банківського сектору передбачає спеціалізацію кожного з державних банків.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Засадах стратегічного реформування державного банківського сектору, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

АТ «Ощадбанк» – універсальний банк, що обслуговує роздрібний сектор, МСБ, та корпоративних клієнтів у всіх сегментах ринку. АТ КБ «ПриватБанк» – провідний роздрібний банк в Україні, який має сильну позицію в МСБ. АБ «Укргазбанк» – займає провідну ринкову позицію в галузі екологічного банкінгу, орієнтований на фінансування корпоративних клієнтів з присутністю в МСБ та роздрібному секторі та АТ «Укрексімбанк» – переважно корпоративний банк, орієнтований на фінансування експортно-імпортних операцій з частковою присутністю в роздрібному секторі.

Загалом, метою держави є зменшити частку ринку державних банків до 25% до 2025 року шляхом продажу мажоритарних пакетів акцій іноземним та місцевим стратегічним інвесторам, міжнародним фінансовим організаціям, а також за допомогою здійснення первинного розміщення акцій.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня уряд затвердив принципи стратегічного реформування банків державного сектору. Відповідно до затверджених КМУ Засад стратегічного реформування банківського сектору, держава зокрема планує: впровадити стратегії для кожного державного банку, до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%, скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів у наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.