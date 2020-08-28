Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6 мільярдів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Банки державного сектору продовжують зменшувати портфель непрацюючих кредитів. Так, за підсумками І півріччя поточного року обсяг NPL в державних банках знизився ще на 6,1 млрд грн (1,5%).
Для зниження частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі банки державного сектору вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості. Станом на 1 липня 2020 в судах знаходилися більше 57 тисяч позовів банків на сукупну суму 38 млрд грн.
У першому півріччі було подано 29 тисяч нових позовів до суду на суму близько 10 млрд грн. По 54 тисячах справ було винесено рішення про стягнення на користь державних банків 8 млрд грн. Було відкрито 164 тисячі виконавчих проваджень на загальну суму 72 млрд грн.
Крім того, у першому півріччі 2020-го банки державного сектору провели реструктуризацію NPL на суму 14 млрд грн, скоротили обсяг простроченої заборгованості на 2,6 млрд.грн, списали близько 26 млрд грн непрацюючих кредитів за рахунок резервів, з яких 25 млрд грн були списані Ощадбанком на погашення основної частини заборгованості позичальників, яка виникла внаслідок анексії АР Крим.
Як повідомлялось, частка проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків державного сектору все ще залишається досить високою – 63,1% (на 1 січня 2020 – 64,8%). У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів банків державного сектору традиційно сконцентровано в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві.