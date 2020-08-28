Держбанки скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6 мільярдів

Банки державного сектору за І півріччя 2020 року скоротили портфель непрацюючих кредитів на 6,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Банки державного сектору продовжують зменшувати портфель непрацюючих кредитів. Так, за підсумками І півріччя поточного року обсяг NPL в державних банках знизився ще на 6,1 млрд грн (1,5%).

Для зниження частки проблемної заборгованості в кредитному портфелі банки державного сектору вели активну претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованості. Станом на 1 липня 2020 в судах знаходилися більше 57 тисяч позовів банків на сукупну суму 38 млрд грн.

У першому півріччі було подано 29 тисяч нових позовів до суду на суму близько 10 млрд грн. По 54 тисячах справ було винесено рішення про стягнення на користь державних банків 8 млрд грн. Було відкрито 164 тисячі виконавчих проваджень на загальну суму 72 млрд грн.

Крім того, у першому півріччі 2020-го банки державного сектору провели реструктуризацію NPL на суму 14 млрд грн, скоротили обсяг простроченої заборгованості на 2,6 млрд.грн, списали близько 26 млрд грн непрацюючих кредитів за рахунок резервів, з яких 25 млрд грн були списані Ощадбанком на погашення основної частини заборгованості позичальників, яка виникла внаслідок анексії АР Крим.

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Як повідомлялось, частка проблемної заборгованості в кредитних портфелях банків державного сектору все ще залишається досить високою – 63,1% (на 1 січня 2020 – 64,8%). У галузевому розрізі найбільший обсяг непрацюючих кредитів банків державного сектору традиційно сконцентровано в оптовій та роздрібній торгівлі, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, виробництві харчових продуктів, металургійному виробництві.