Рада у п'ятницю може розглянути проєкт бюджету-2021

Парламент планує у п'ятницю розглянути проєкт Державного бюджету України на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради 14 вересня.

"Я хотів би нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради України повинен надійти Державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде надісланий до Верховної Ради вчасно", - сказав спікер.

Разумков також звернувся до голови профільного комітету, Юрія Арістова розглянути проєкт бюджету, щоб у п'ятницю Верховна Рада мала можливість, згідно з законом, розглянути це питання в сесійній залі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт Державного бюджету на 2021-й рік.

Раніше, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.