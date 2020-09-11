Немчінов обговорив з головою правління групи CARIS питання українсько-корейської співпраці

Немчінов обговорив з головою правління групи CARIS питання українсько-корейської співпраці

Укрінформ
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов обговорив з мажоритарним акціонером, головою правління групи CARIS Ю Чхолем питання українсько-корейської співпраці та реалізацію Меморандуму між CARIS та Державним підприємством "Південмаш".

Про це урядовець написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

За словами Немчінова, нещодавно представники Державного космічного агентства, заводу "Південмаш" та південнокорейської групи Caris підписали план реалізації проєкту "Виробництво електробусів на ДП "Південмаш".

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Південнокорейська група Caris планує замовити на Південмаші 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд грн з термінами виробництва до 2023 року, додав міністр.

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