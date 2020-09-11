Немчінов обговорив з головою правління групи CARIS питання українсько-корейської співпраці

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немічнов обговорив з мажоритарним акціонером, головою правління групи CARIS Ю Чхолем питання українсько-корейської співпраці та реалізацію Меморандуму між CARIS та Державним підприємством "Південмаш".

Про це урядовець написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

За словами Немчінова, нещодавно представники Державного космічного агентства, заводу "Південмаш" та південнокорейської групи Caris підписали план реалізації проєкту "Виробництво електробусів на ДП "Південмаш".

Південнокорейська група Caris планує замовити на Південмаші 5000 електробусів і 7800 зарядних станцій. Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд грн з термінами виробництва до 2023 року, додав міністр.