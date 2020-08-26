Зеленський: Ми захоплюємось Ілоном Маском та забуваємо, що у нас є Південмаш

Президент Володимир Зеленський мріє зробити Дніпропетровщину космічним серцем і мозком Європи.

Про це він заявив під час виступу на презентації Стратегії розвитку Дніпропетровської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Моя мрія — аби Дніпропетровська земля стала космічним мозком і серцем не просто України, а всієї Європи. Ми захоплюємось дуже часто Ілоном Маском, аплодуємо його проєктам та чомусь забуваємо, що у нас є Південмаш, є неймовірні спеціалісти, які мають унікальні знання та мають унікальний досвід. Держава завжди буде їх підтримувати та розкриє цей потенціал максимально”, - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що Дніпропетровщина — його рідний край, де нині живуть батьки, й запевнив, що область є дійсно унікальною, має велике майбутнє у дуже багатьох, абсолютно різних сферах.

За його словами, потенціал області — це не тільки місто Дніпро, тут також є багато потужних міст — Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград та багато інших.

“Сильні сторони регіону — це, у першу чергу, гірничо-видобувна промисловість, металургія, енергетика, харчова та аграрна сфери. Перспективними для розвитку є екологічна сфера та інфраструктурні проєкти. І мова не лише про міжнародний аеропорт “Дніпро”, куди б мені дуже хотілося прилетіти вже наступного візиту”, - зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що мова також і про цікаві технології у будівництві доріг. Він зауважив, що область є лідером у металургійному виробництві, після якого залишається велика кількість відходів.

Зеленський вдруге за свою каденцію відвідав «Південмаш»

“Їх (відходи — ред.) можна складати горами і псувати навколишнє середовище, а можна використовувати під час будівництва інфраструктури, будівництва доріг”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у середу перебуває з робочою поїздкою в Дніпропетровській області.

Фото: пресслужба Президента