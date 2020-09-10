ХАЗ не отримав інвестицій від Oriole Capital Group - Укравіапром

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство після підписання в 2017 році договору з американською компанією Oriole Capital Group не отримало ніяких фінансових інвестицій, натомість змушене було припинити переговори з іншими потенційними партнерами щодо модернізації літаків Ан-74.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Асоціації "Укравіапром", голова правління АТ "ФЕД" (Харків) Віктор Попов.

"Від Oriole Capital Group авіазавод не отримав ні копійки. Це міжнародні фінансові авантюристи. Сенс цього кабального договору був яким? Ми, можливо, так і було написано, інвестуємо 150 млн, але ви протягом трьох років ні з ким більше не маєте ніяких справ. І повністю припинилися переговори з канадськими партнерами щодо модернізації Ан-74. Почалося повільне вмирання. Я вважаю, що була єдина мета - вбити завод і все розпродати", - заявив Попов.

На його думку, для авіазаводу потрібно шукати внутрішнього або зовнішнього - обов'язково профільного - інвестора. При цьому, вважає Попов, треба реструктуризувати або списати борги, які сягнули вже 2 млрд грн.

"Досвід такий є (списання боргів - ред). Це зробили по ДП "Антонов" у минулому році і по "Південмашу" – цього року. Тобто, держава може зробити такий крок. Концесія - другий крок. Треба сьогодні починати вже державно-приватне партнерство у сфері машинобудування. Я ж не кажу тотально. Хоча б якісь пілотні проєкти", - говорить Попов.

Надалі для підняття ХАЗа потрібне внутрішнє замовлення, наголошує керівник Асоціації "Укравіапром". Він також вважає, що наразі підприємство ще в змозі відновити літакобудування.

"Ціна питання - всього лише 400 млн, не доларів, а гривень. Якщо буде покупець, ті самі наші силові відомства, і прямо сьогодні вирішується питання, а завтра підприємство починає, то два Ан-140 завод доробить до Нового року. А далі вже почне нарощувати м'язи. Добудовуємо багатостраждальний літак для Казахстану (Ан-74Т-200 мали завершити ще восени 2015 року, за рішенням суду ХАЗ зобов'язаний або повернути авансовий платіж у розмірі 15 млн дол., або завершити будівництво – ред.). А далі - внутрішнє замовлення 2021 року", - зауважує Попов.

Як повідомлялося, Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, більш відоме як ХАЗ, спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування вироблених літаків. Протягом 2012 - 2019 років ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році.

У 2017 році ДК "Укроборонпром", у структуру якого входить Харківський авіазавод, заявив, що американська Oriole Capital Group вкладе в ХАЗ 150 млн дол.

13 серпня 2020 року на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, яка напрацює план розвитку авіазаводу, буде створена найближчим часом.

Прем'єр-міністр також наголосив, що такий варіант, як передача підприємства у концесію, не розглядається.