Уруський має підготувати план розвитку Харківського авіапідприємства

Робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, яка напрацює план розвитку Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, буде створена найближчим часом.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль журналістам у рамках робочої поїздки до Харківської області, такої домовленості було досягнуто на нараді з питань діяльності підприємства, передає кореспондент Укрінформу.

"Треба забезпечити державне замовлення для тих літаків, які вже виготовлені, забезпечити і сприяти розвитку експорту. Сьогодні підприємство має лише сервісні функції. Але ми домовилися, що буде створена невідкладно робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністр – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, яка практично у найближчі два-три тижні напрацює підходи з Міністерством фінансів із затвердження плану санації і розвитку цього підприємства. Це дасть змогу відкрити замовлення, отримувати кошти і витрачати їх на розвиток, на закупівлю комплектації. А наступний етап – це розвиток програми сприяння експорту", - сказав Шмигаль.

За його словами, на нараді також обговорювалися законодавчі зміни, які необхідні ухвалити, йшлося про конкретні кошти, які необхідні для того, щоб підприємство працювало.

Шмигаль ознайомився з діяльністю ХДАВП / Фото: kmu.gov.ua

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 13 серпня, Шмигаль перебуває з робочою поїздкою у Харкові. Він вже оглянув Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, поспілкувався із ЗМІ.

Також Шмигаль ознайомиться з діяльністю АТ "Турбоатом".