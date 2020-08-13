Селітру в Україні зберігають не насипом, як було у порту Бейрута — Шмигаль

Аміачну селітру в Україні зберігають у спеціальних місткостях, а не насипом, як було в порту Бейрута.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав журналістам у рамках робочої поїздки до Харківської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перші результати (перевірок зберігання аміачної селітри - ред.) показують, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бегах - спеціальних ємностях, тобто, вона зберігається не насипом, як було в Бейруті", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в Україні за першими результатами перевірки також не порушують терміни зберігання селітри.

Прем'єр звернув увагу, що "факти, які були наведені по окремих портах в пресі" щодо зберігання селітри також перевірили, але інформація не підтвердилася. "Факти були перевірені, не підтвердилось, що десь зберігається протягом трьох чи чотирьох років 3,2 тис. тонн селітри. Ця селітра не зберігається в тих портах, які були названі, вона була протягом пів року перевантажена і забрана звідти на виробництво", - додав Шмигаль.

Він зауважив, що в місцях зберігання аміачної селітри перевірки тривають, результати будуть 15 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 4 серпня у порту Бейрута пролунали потужні вибухи, унаслідок чого загинули 157 осіб, ще близько 5 тисяч людей постраждали. Вибухнули 2 750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки.

6 серпня Президент Володимир Зеленський звернувся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності проведення перевірки поводження в Україні з небезпечними матеріалами та вжиття заходів для запобігання надзвичайним ситуаціям. Відповідний лист глава держави скерував з огляду на надзвичайну ситуацію, що виникла 4 серпня в Лівані

Шмигаль доручив ДСНС, Нацполіції, Міністерству інфраструктури, Держслужбі з питань праці, головам ОДА та КМДА провести перевірки того, як зберігається та використовується аміачна селітра на різних підприємствах в Україні.

Як повідомляв раніше голова громадської організації "Центр аналітичних досліджень" Андрій Сенченко у Фейсбук, у Миколаївському порту нібито вже два роки зберігаються 3200 тонн простроченої аміачної селітри. Цю інформацію поширили деякі ЗМІ. Миколаївський морпорт спростовував її.

Читайте також: В Україні до 15 вересня мають перевірити умови зберігання селітри

7 серпня в адміністрації морпорту “Південний” офіційно спростували інформацію, поширену раніше деякими ЗМІ з посиланням на юриста Дениса Шкаровського, про те, що у порту просто неба знаходиться близько 10 тис. тонн аміачної селітри. В порту "Південний" наполягають, що ця інформація не відповідає дійсності. Також повідомили, що в порту зберігається 9,6 тис. тонн аміачної селітри, але з дотриманням технічних вимог безпеки.