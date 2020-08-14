Уруський каже, що Ярославський офіційно не пропонував інвестувати $1 мільярд у ХАЗ

Від групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського поки не надходило офіційних пропозицій щодо інвестування 1 млрд доларів у Харківський авіаційний завод.

Про це сказав ЗМІ віцепрем'єр- міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, перебуваючи з робочою поїздкою в Харкові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Такої офіційної пропозиції міністерство ще поки не отримувало. Але я думаю, що ми будемо розглядати всі пропозиції від потенційних інвесторів та партнерів», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, пресслужба групи DСН оприлюднила 14 серпня заяву Олександра Ярославського про готовність залучити 1 млрд дол. на відновлення Харківського авіазаводу. У ній зазначається, що 100 млн дол. з цієї суми підуть на виплату боргів; 500 млн дол. - на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; 400 млн дол. - на програми розвитку.

13 серпня на ХАЗі відбулася нарада під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Керівник уряду заявив, що робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, яка напрацює план розвитку авіазаводу, буде створена найближчим часом.

Прем'єр-міністр також наголосив, що такий варіант, як передача підприємства у концесію, не розглядається.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, більш відоме як ХАЗ, спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування вироблених літаків. Протягом 2012-2019 років ХАЗ взагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році.