DCH Ярославського готова залучити $ 1 мільярд на відновлення Харківського авіазаводу

Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення Харківського авіазаводу і з цією метою залучити 1 млрд дол.

Як повідомляє Укріфнорм, про це йдеться в Офіційній заяві власника і президента DCH Олександра Ярославського з приводу Харківського авіазаводу (ДП Хаппо).

Зазначається, що 100 млн дол. з цієї суми підуть на виплату боргів; 500 млн дол. - на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; 400 млн дол. - на програми розвитку.

Ярославський вважає, що "одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. Отже, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції ".

На його думку, буде це приватизація або приватно-державне партнерство - не настільки важливо. Важливо не упустити час, зазначив Ярославський.

"Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України", - йдеться в заяві.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, більш відоме як ХАЗ, спеціалізується на повному циклі робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування вироблених літаків.

Як повідомляв в інтерв'ю Укрінформу голова Харківської ОДА Олексій Кучер в червні 2020 року, заборгованість з виплати заробітної плати на Харківщині становить 430 млн грн, 52% цієї суми - за Харківським державним авіаційно-виробничим підприємством (ХДАВП).

Протягом 2012-2019 років ХАЗ взагалі не мав державних замовлень. Останній літак підприємство випустило в 2014 році.