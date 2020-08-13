Концесії Харківського авіапідприємства не буде - Шмигаль

Уряд не розглядає варіант передачі у концесію Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у коментарі журналістам у рамках робочої поїздки до Харківської області, передає кореспондент Укрінформу.

«Концесія підприємства не розглядається і сьогодні не обговорювалася. Ми про це в принципі не ведемо мову. Тому що йдеться про розвиток державних підприємств і ефективне їх управління. Стосовно списання боргів - це також буде предметом обговорення робочої групи, відповідні законопроєкти підготовлені, але в уряд вони поки що не надходили (на погодження перед внесенням у Верховну Раду – ред.), але законопроєкти такі є. Ми з народними депутатами обговорили й вони через комітети готові їх підтримати, внести у парламент. Будемо дивитися, як це можна зробити, чи у рамках цьогорічного бюджету чи у наступний закладати», - сказав Шмигаль.

Прем’єр міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо розвитку авіаційної галузі України / Фото: В'ячеслав Мадієвський. Укрінформ

За його словами, найближчим часом буде створена робоча група під керівництвом віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, яка напрацює план розвитку Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. «Критично важливо прийняти рішення про розтермінування або реструктуризацію цього боргу, це дасть змогу затвердити план санації підприємства і розблокувати його роботу», - додав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що із керівництвом підприємства обговорив на нараді питання заборгованості із заробітної плати, та поки що не може обіцяти, що найближчим часом його вдасться розв'язати, бо це буде неправдою. «Заборгованість є і за листопад минулого року, дійсно доволі тривалий час. Пряме відшкодування з державного бюджету на виплати заробітної плати заборонено Бюджетним кодексом, тому подрібнений механізм - через замовлення оживити роботу підприємства і крок за кроком забезпечити регулярну заробітну плату. І ми це відверто на нараді проговорювали. І наступний механізм – через можливі зміни або до закону, або інші фінансові механізми, механізм створення державної лізингової компанії... тоді буде відбуватися погашення боргу із зарплати, який на цьому підприємстві складає близько 230 млн грн. Як ми говорили з головою облдержадміністрації, це половина заборгованості по заробітній платі цілої Харківської області», - пояснив глава уряду.

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В цілому боргові зобов'язання підприємства, в тому числі і перед державою, становлять 2 млрд грн. Зарплатні борги - 235 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 13 серпня, Шмигаль перебуває з робочою поїздкою у Харкові. Він вже оглянув Харківське державне авіаційне виробниче підприємство , поспілкувався із ЗМІ.

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