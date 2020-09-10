Україна та Іспанія підписали низку важливих документів

Україна та Іспанія в ході візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 10 вересня підписали низку важливих документів.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці Міністерство закордонних справ.

Зокрема, підписано Конвенцію між Україною та Королівством Іспанія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та Протокол до неї.

Як зазначили в МЗС, ця угода, підписана на заміну застарілої радянсько-іспанської від 1985 року, остаточно скасовує подвійне оподаткування однієї дії двома країнами та унеможливлює всі махінації навколо. Цей документ усуне перешкоди для закордонних інвестицій та торгівлі.

Сторони також підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством сільського та рибного господарства і продовольства Королівства Іспанія в галузі сільського господарства та харчової промисловості. Він має допомогти реалізувати українсько-іспанський потенціал розвитку співробітництва в аграрній сфері і відкрити нові можливості для обміну досвідом та найефективнішими практиками, а також поглибити взаємодію у сфері торгівлі аграрною продукцією.

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Окрім того, Міністерство закордонних справ України та Міністерство закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Королівства Іспанія підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки. Він передбачає обмін "чутливою" інформацією заради спільної кібербезпеки, міжгалузеву взаємодію - від юридичних до наукових аспектів. Україна та Іспанія також координуватимуть позиції профільних інституцій при міжнародних організаціях.

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Україна та Королівство Іспанія підписали також Угоду про співробітництво та взаємну допомогу в митних справах. Вона передбачає тіснішу взаємодію та обмін інформацією між митницями двох країн, зменшення простору для шахрайства та збільшення простору для чесної взаємовигідної торгівлі, зазначили в МЗС.