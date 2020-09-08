Україна за пів року втричі збільшила імпорт кавунів та динь

Україна у першому півріччі 2020 року імпортувала 2,1 тис. тонн баштанних культур загальною вартістю 1,97 млн дол., що втричі більше, ніж торік, як у натуральному, так і у вартісному вимірі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська плодовочева асоціація (УПОА).

В Асоціації нагадали, що через аномально холодний травень та зливи в червні виробники втратили частину врожаю ранніх сортів кавунів. За попередніми оцінками, зниження виробництва ранніх сортів кавунів досягло 50%. Відповідно, через брак пропозиції, Україна в червні змушена була імпортувати значні обсяги баштанних культур.

Як повідомляв Укрінформ, за даними УПОА, у вересні баштанні культури надходять на ринок без перебоїв, а пропозиція місцевих кавунів на внутрішньому ринку є досить значною.

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Нині завершується збирання кавунів пізніх сортів в основних регіонах виробництва – Херсонській та Миколаївській областях, і виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав.

На думку експертів, під кінець сезону 2020 року значних цінових стрибків у сегменті кавунів не очікується.