Ціни на кавуни знизилися до мінімуму

Через збільшення пропозиції на ринку кавуни за минулий тиждень подешевшали в середньому на 20% і нині відвантажуються по 1,2 - 3 грн за кілограм. Однак цей мінімальний для нинішнього року рівень цін є на 65-70% вищим, ніж торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська плодовочева асоціація (УПОА).

"Незважаючи на завершення сезону баштанних, в Україні продовжують знижуватися ціни на кавуни. Так, за останній тиждень «смугаста ягода» подешевшала в середньому на 20% і сьогодні відвантажується в ціновому діапазоні від 1,2 до 3 грн/кг. Таким чином, на початку вересня ціни на кавуни в Україні досягли свого мінімуму за сезон", - зазначили в Асоціації.

Основною причиною зниження цін на кавуни експерти називають сезонне збільшення пропозиції цих ягід на ринку. Нині завершують збирати кавуни пізніх сортів в основних регіонах виробництва – Херсонській та Миколаївській областях, і виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав.

Відповідно, сьогодні продукція на ринок надходить без перебоїв, а пропозиція місцевих кавунів на внутрішньому ринку є досить значною, додають в УПОА.

Втім, незважаючи на досягнення мінімального цінового рівня за сезон, сьогодні кавуни в Україні реалізовуються в середньому на 65-70% дорожче, ніж у цей же період минулого року. На початку вересня 2019 року «смугаста ягода» відвантажувалася в діапазоні від 0,9 до 1,5 грн/кг.

На думку експертів, під кінець сезону 2020 року значних цінових стрибків у сегменті кавунів не очікується. Більшість виробників переконані, що липнева ситуація, коли основну пропозицію на ринку становила імпортна продукція, в сегменті пізніх сортів не повториться.

Як повідомляв Укрінформ, баржа з ​​300 тоннами херсонських кавунів 16 серпня 2020 року вирушила до Києва по Дніпру.