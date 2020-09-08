Разумков підписав зміни до законодавства щодо передачі корпоративних прав в управління

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління".

Відповідна інформація зазначається в картці законопроєкту № 3435, опублікованій на сайті парламенту.

Так, у графі "Дати і стан проходження" вказано, що 8 вересня закон повернуто з підписом Голови ВР і передано на підпис Президенту.

Цей закон спрямований на вирішення існуючих протиріч між законами "Про запобігання корупції" та "Про цінні папери та фондовий ринок", що дозволить новопризначеним посадовим особам належним чином виконувати свій обов’язок щодо передачі акцій в управління.

Законом продовжено строк для передачі посадовими особами акцій в управління у разі наявності в системі депозитарного обліку обмеження на здійснення операцій з акціями.

Також документ доповнює закон "Про цінні папери та фондовий ринок" нормою про непоширення обмеження стосовно мінімальної суми договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою на договори, що укладаються на виконання вимог статті 36 Закону України "Про запобігання корупції".

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Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 3435 "Про внесення змін до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління".