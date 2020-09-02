Рада внесла зміни до законодавства щодо передачі корпоративних прав в управління

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі корпоративних прав в управління" (№3435).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Закон підтримали 296 народних депутатів.

"Закон спрямований на вирішення існуючих протиріч між Законом України «Про запобігання корупції» та Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», що дозволить новопризначеним посадовим особам належним чином виконувати свій обов’язок щодо передачі акцій в управління", - йдеться у повідомленні.

Законом продовжено строк для передачі посадовими особами акцій в управління у разі наявності в системі депозитарного обліку обмеження на здійснення операцій з акціями.

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Також ухвалений документ доповнює закон "Про цінні папери та фондовий ринок" нормою про непоширення обмеження стосовно мінімальної суми договору про управління цінними паперами з одним клієнтом-фізичною особою на договори, що укладаються на виконання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції».