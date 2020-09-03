В Україні впровадять систему електронної торгівлі твердим біопаливом

Міністерство енергетики та Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження розробили законопроєкт, яким передбачається запровадження в Україні єдиної системи електронної торгівлі твердим біопаливом.

Як передає Укрінформ, про повідомляє Держенергоефективності.

"Міненерго та Держенергоефективності спільно із Біоенергетичною асоціацією України розроблено законопроєкт, який націлено на розвиток прозорого ринку торгівлі твердим біопаливом в Україні. Для цього законопроєктом пропонується створити правовий фундамент для запровадження в Україні єдиної системи електронної торгівлі твердим біопаливом", - ідеться у повідомленні.

Основні положення законопроєкту передбачають:

створення ринкового механізму торгівлі біопаливом - система електронної торгівлі;

покладення обов'язку поступового переходу на торгівлю біопаливом через систему електронної торгівлі для визначених суб'єктів господарювання;

вимоги до якості біопалива, що реалізується через систему електронної торгівлі.

«Запровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом дозволить збільшити обсяги виробництва та торгівлі твердим біопаливом, встановити прозоре ціноутворення, забезпечити стабільне постачання сировини для твердопаливних котелень та біоТЕЦ, і, як наслідок, сприяти виробництву енергії «не з газу», - прокоментував т. в. о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Законопроєкт уже погоджено Міненерго, його буде опрацьовано з іншими центральними органами виконавчої влади.

Біопаливом вважають будь-яке паливо, яке містить (за об'ємом) не менш ніж 80% матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних у межах десяти років перед виробництвом. Зазвичай це деревина, відходи та спирти.