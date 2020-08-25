Біоенергетика створить нові робочі місця та зменшить залежність від газу - експерти

Україна може зменшити залежність від блакитного палива і створити нові робочі місця задяки розвитку біоенергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації та зв’язків з громадськістю Держенергоефективності.

Для біоенергетичних проєктів та зменшення споживання газу Україна має значні ресурси, зокрема близько 40% агровідходів країни (34 млн т соломи, відходів кукурудзи, соняшнику) дасть змогу замістити в еквіваленті до 10 млрд кубометрів газу на рік.

Урожай енергокультур з 4 млн га малородючих земель спроможний замістити 20 млрд м куб., а виробництво біогазу/біометану - 7,8 млрд м куб. газу.

«У 2019 р. Україна використала майже 30 млрд м куб. газу. Щоб зменшити залежність від блакитного палива, потрібно активізувати розвиток біоенергетики», - зазначив заступник голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко на онлайн-конференції «Агро Грін Енерджі».

Він зазначив, що Держенергоефективності спільно з Міненерго задля впровадженню проєктів із заміщення газу вже розробили законопроєкт щодо введення прозорого ринкового механізму торгівлі твердим біопаливом через спеціалізовану електронну платформу.

"Це дасть змогу знизити ціни на біопаливо, підвищити його якість та забезпечити біопаливом «зелені» генеруючі потужності", - зауважив Шафаренко.

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Також розроблено законопроєкт щодо стимулювання вирощування енергетичних рослин. Завдяки чому буде задіяно велику кількість малопродуктивних земель, покращено їхню родючість та екологію.

Потенціал виробництва біометану сягає близько 8 млрд м куб у рік. Його можна постачати в газотранспортну систему і навіть експортувати в інші країни.

"Прийняття законопроєктів закладе фундамент для мультиплікації біоенергетичних проєктів для вирішення енергетичних проблем українських громад і, що важливо, для успішного проходження опалювальних сезонів", - зазначили в Держенергоефективності.