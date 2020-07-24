Україна може виробляти до 8 мільярдів кубів біогазу на рік

Україна може щороку виробляти близько 8 млрд кубометрів біогазу.

Про це сказав заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Юрій Шафаренко, повідомляє пресслужба відомства.

"Потенціал виробництва біометану сягає близько 8 млрд кубометрів на рік. Користь біометану полягає в тому, що його можна постачати в газотранспортну систему і навіть експортувати в інші країни", - йдеться у повідомленні.

У Держенергоефективності нагадали, що, за прогнозами, відходи агросектору та використання енергетичних культур здатні замінити 10-20 млрд кубометрів природного газу, що використовується у секторі опалення та охолодження.

"Україна дійсно має значні ресурси для біоенергетичних проєктів. Завдяки близько 37% відходів агросектору можна замістити в еквіваленті до 10 млрд кубометрів газу щорічно. Також можна вирощувати енергокультури на 4 млн га малородючих земель та заміщувати в еквіваленті до 20 млрд кубометрів газу на рік. Таким чином, (можна - ред.) повністю відмовитися від імпорту газу", - наголосив Шафаренко.

З інформацією відомства, деякі міста України уже переходять на альтернативне опалення і стають менш енергозалежними.

"Наприклад, у місті Кам’янець-Подільському працює третя в Європі та п'ята у світі ТЕС з модулем ORC. Її загальна потужність – 45 МВт, але з них 15 МВт – це потужності на біомасі. У результаті станція забезпечує теплом і гарячою водою близько 22 тис. мешканців міста", - розповіли у Держенергоефективності.

Як повідомлялося, галузь із вирощування енергетичних сільгоспкультур в Україні перебуває в зародковому стані — енергокультурами засаджено майже 4 000 га маргінальних земель. Здебільшого це енергетична верба, тополя та міскантус, які дають середню щорічну урожайність 20 т/га.

Проте потенціал галузі колосальний, вона здатна наростити обсяги вирощування енергетичних культур у 250 разів.