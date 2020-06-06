Україна може замінити до 20 мільярдів кубів газу внутрішніми біоресурсами - МХП

Україна може замінити до 20 млрд кубометрів газу внутрішніми біоресурсами, що дозволить значно економити на щорічній купівлі імпортних енергоресурсів.

Про це сказав президент енергетичної компанії МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський в інтерв’ю виданню «НВ».

«Україна як аграрна країна має величезний біоенергетичний потенціал. За оцінками Біоенергетичної асоціації України, ми можемо замінити близько 20 мільярдів кубометрів газу внутрішніми біоресурсами. І йдеться про відновлюваний ресурс, який забирає CO2 з повітря і дає позитивний мультиплікативний ефект економіці», - зазначив Домбровський.

Результатами розвитку біоенергетики, на його думку, може бути масштабне виробництво біогазу, біометану, «зелених» електроенергії та теплової енергії, біоетанолу й застосування цих ресурсів у транспортному секторі. Нововведення потребуватимуть значних інвестицій та інновацій.

«Формула, яку для себе вивів, це умовно «чотири І»: інформація, інновації, інтеграція та інвестиції. Цей ланцюжок дозволяє країні мати наукоємний, високотехнологічний продукт», - вважає Домбровський.

ПРАТ «МХП Еко Енерджи є постачальником «зеленої» електроенергії до низки регіонів України. Товариство має два потужні біогазові комплекси та дахову сонячну електростанцію.

Біоенергетика - це галузь енергетики, заснована на використанні біопалива, яке виробляється з біомаси, біологічно відновлювальної речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу. Зазвичай як біомасу використовують відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, органічну частину промислових та побутових відходів. Прихильники розвитку цієї галузі грунтуються на тому, що для України біоенергетика має бути одним зі стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел енергії, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв. На сьогодні частка біомаси у валовому кінцевому енергоспоживанні країни становить 1,78%.