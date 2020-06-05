Українські підприємства переходять на переробку відходів у біогаз – МХП

Якщо Україна хоче стати потужним гравцем на світовому аграрному ринку, вона має перейти на чисту енергетику.

Таку думку висловив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Коли ми говоримо про Україну як потужного інноваційного гравця на світовому аграрному ринку, треба говорити про модель циркулярної економіки. Тобто, на кожному етапі виробництва отримувати додаткову вартість, дбаючи про природу і отримуючи екологічні продукти. Одним із таких проєктів МХП є переробка відходів у біогаз», - сказав Домбровський.

За його словами, отримані з біогазу органічні добрива дозволяють розкислювати ґрунти та відновлювати їхню родючість. Аналогічна модель господарювання використовується на Заході.

«В Україні є чимало компаній, які використовують ресурси в повний цикл і friendly до природи, запускають екологічні технології. МХП просто один з лідерів галузі, з правильно інтегрованою моделлю», - зазначив бізнесмен.

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Він розповів, що зараз у компанії працюють над проєктом з виробництва біоетанолу та зеленого водню.

«Нині ми працюємо над проєктом по виробництву біоетанолу. Крім того, серйозно займаємося проєктом щодо зеленого водню. Інвестуємо у досвід, практику, технології. І все це для підвищення енергетичної безпеки компанії, екологічної безпеки, і, звісно, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище», - зазначив президент компанії.

ПРАТ «МХП Еко Енерджи» засновано у 2011 році і є постачальником «зеленої» електроенергії до низки регіонів України. Товариство має два потужні біогазові комплекси та дахову сонячну електростанцію. З 2018 року компанія є оператором з продажу електричної енергії підприємствам групи ПрАТ «МХП». Протягом 2018 року на підприємстві утилізували понад 100 тис. органічних відходів і згенерували 45 млн кВт «зеленої» енергії.