Агрохолдинг МХП поділився досвідом відродження родючості ґрунтів

Агроіндустріальний холдинг МХП поділився досвідом відродження ґрунтів та використання органічних добрив, а також планами щодо використання дигестату з біогазових установок як органічних добрив.

Про це розповів президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський розповів на онлайн-семінар “Можливості використання дигестату біогазових установок як добрив” для представників агрокомпаній, асоціацій, законодавчої та виконавчої влади, громадських організацій, бізнесу в енергетиці та науковців, повідомляє пресслужба агрохолдингу.

«Наша компанія ефективно використовує органічні відходи, що утворюються в процесі діяльності підприємств групи МХП, для виробництва «зеленої» енергії на 2-х біогазових комплексах», - зазначив президент МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський.

За його словами, в Україні традиційно біогазові комплекси сприймаються як енергетичні об’єкти, і не надто велика увага приділяється ще одному унікальному продукту їхньої діяльності – чистим органічним добривам.

Домбровський розповів про досвід та плани МХП щодо використання дигестату з біогазових установок як органічних добрив.

«В Україні виявлено загрозливі тенденції щодо критичного погіршення балансу гумусу в ґрунтах. Щороку через ерозію втрачається близько 300-600 мільйонів тонн ґрунту. Також на якості земельних ресурсів відбиваються також і інші негативні чинники - закисленість та солонцюватість, а кислих ґрунтах урожайність сільськогосподарських культур зменшується на 15-20%. Причиною такої ситуації є структурні зміни в сільському господарстві, зокрема суттєве зменшення внесення органічних добрив на 1 га: обсяги в 2019 році в порівнянні з 1990 зменшились в 22 рази", - наголосив він.

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Президент МХП підкреслив, що для забезпечення бездефіцитного балансу гумусу в ґрунтах та їхнього розкислення нагальним завданням є зміна системи мінералізації з переорієнтацією на збільшення частки органічних добрив. Тому в цьому році агрохолдинг запустив пілотний проєкт «Відновлення родючості ґрунтів за допомогою органічних добрив» на базі біогазового комплексу «Біогаз Ладижин» у Вінницькій області.

Він зазначив, що агрохімічний аналіз ґрунту сількогосподарських угідь у Тульчинському районі Вінницькій області, де знаходиться біогазовий комплекс, показав низький рівень вмісту гумусу та значну закисленість. Тому реалізація проєкту в даному регіоні є особливо актуальною, адже для підвищення рівня гумусу на поля почали вносити органічні добрива біогазового комплексу МХП.

«За своєю суттю дигестат з біогазових установок МХП – це високоефективне органічне добриво. Адже склад його органічної речовини добре збалансований, медико-токсикологічні показники в нормі, воно містить повний комплекс необхідних макро- та мікроелементів, NPK. Використання дигестату в якості добрив дозволяє збільшити врожайність та покращити структуру ґрунту», - додав він.

На думку Домбровського, «зелена» енергія, чисте довкілля, органічна та якісна продукція – це основа здоров’я українців. Саме такий підхід дозволив стати МХП «зеленим» еколідером України.

Фото з відкритих джерел

Інфографіка: МХП