Агрохолдинг МХП поступово відновлює повноцінну роботу

У зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів в Україні всі підприємства групи МХП поступово повертатимуться до повноцінної роботи.

Про це Укрінформу заявила речниця агрохолдингу Ірина Ванникова.

«У зв’язку з пом’якшенням карантинних заходів в Україні та відновленням роботи громадського транспорту, всі підприємства групи МХП поступово повертатимуться до повноцінної роботи», - зазначила речниця МХП.

Вона наголосила, що за останні понад два місяці всі виробничі потужності МХП працювали, як і раніше, на повну силу, задля продовольчої безпеки країни, а також виконували всі зовнішні контракти.

«Але адміністративний персонал було переведено на віддалений режим роботи. МХП — потужний холдинг, який працює за будь-яких умов, ми швидко адаптувалися до карантинних обмежень. Але робота громадського транспорту дозволить холдингу повернутися до звичайного формату роботи, швидко та ефективно вирішувати стратегічні та поточні питання, пов’язані із поставкою продукції на внутрішній ринок, а також закордон. Нагадаю, що продукція МХП експортується у понад 80 країн світу», - резюмувала Ванникова.

Також вона зазначила, що карантинні обмеження негативно відбилися як на економіці України, так і на економіках низки інших країн світу, «що стосується України, то саме бізнес виконуватиме місію з відновлення національної економіки. Робота транспорту критично важлива».

Речниця МХП додала, що холдинг працює і працюватиме з дотриманням всіх додаткових заходів безпеки як безпосередньо на виробництвах, так і в офісах.

У межах допомоги у боротьбі з COVID-19 МХП передав Вінницькій та Черкаській областям понад 130 тис. захисних масок та респіраторів, 7 апаратів штучної вентиляції легенів, 14 моніторів пацієнта, понад 25 тис. одиниць захисного одягу для лікарів та понад 2 тис. тестів. Загалом на боротьбу з COVID-19 МХП виділив 84 млн грн.

В агрохолдингу МХП наголошують, що послаблення карантину не означає подолання пандемії. Тому закликають громадян і надалі дотримуватися всіх запобіжних заходів.

Фото, інфографіка: МХП