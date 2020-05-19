Довіра до бізнесу після карантину зросте - експерт

Під час епідемії великий бізнес продемонстрував здатність до підтримки громадян і взаємовиручки.

Про це в інтерв'ю виданню «Новое время» заявив директор департаменту матеріально-технічного забезпечення агрохолдингу МХП Дмитро Пташник.

«Бізнес підтримав, у першу чергу, не державу, а саме громадян. Звичайно, на рівні держави є чимало бюрократичних перепон, тоді як бізнес більш гнучкий і мобільний, може швидше вибудовувати зв'язки з громадянами», - пояснив він.

На думку Пташника, в результаті довіра людей до українського бізнесу після карантину зросте, а також з'явиться розуміння, що «великий бізнес не обов'язково означає нечесний капітал, але - відповідальність перед народом».

Певні уроки варто здобути й українській державі, в першу чергу - у сфері регуляторної політики. «Зрозуміти важливість результатів, а не процесів. Бізнес показав свою «профпридатність», що може швидко показувати результати та адаптуватися до ситуації. Що він дає не просто зарплату і впевненість у завтрашньому дні, а й піклується про регіон, про його населення», - навів приклад директор департаменту.

Як відомо, з початку епідемії в Україні МХП зайняв позицію соціально-відповідального підприємства і на боротьбу з нею виділив уже понад 80 млн грн. У регіонах своєї присутності (Вінницька, Черкаська області) агрохолдинг спільно з Благодійним фондом «МХП - громаді» підтримав ліками та обладнанням уже 129 медустанов.

Фото: МХП