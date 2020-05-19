Великий бізнес має взяти опіку над партнерами - експерт

Для підтримки малого бізнесу треба шукати нові можливості для взаємовигідної співпраці, але не відкидати непрозорі схеми.

Про це в інтерв'ю виданню НВ повідомив Дмитро Пташник, директор департаменту матеріально-технічного забезпечення агрохолдингу МХП.

«Ми не ділимо бізнес на малий, середній і великий. Це наш ключовий принцип: будь-яка компанія — наш партнер, який розвивається з МХП і бере на себе певні зобов'язання», - заявив він.

За словами Пташника, під час карантину МХП траплялися фірми, які хотіли б працювати непрозоро, через готівкові кошти, і отримати швидку наживу, але не знайшли підтримки в агрохолдингу.

«А тим, які дійсно хотіли подолати наслідки карантину і підтримати країну, ми, звичайно ж, допомагали. У нас нульова толерантність до корупції, як щодо МХП, так і щодо повсякденної діяльності підприємства. Ми прозорі і вимагаємо того ж, як і дотримання зобов'язань за контрактами», - пояснив Дмитро Пташник.

Як приклад взаємовигідної співпраці, яка по суті була допомогою малому бізнесу, директор департаменту наводить підтримку проєкту пошиття захисних масок текстильним виробництвом, яке раніше займалося пошиттям спецодягу на ринку України.

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«Вони ніколи не шили тришарові маски. Але це наш партнер — і відразу, як ми звернулися за допомогою, коли ціни на маски сягали 20-25 грн за штуку, ми налагодили тимчасове виробництво масок на їхніх потужностях. Розуміючи складність ситуації, постачальник не накрутив ціну до небес, а встановив ціну, виходячи з вартості матеріалів і робіт. Так МХП отримав засоби індивідуального захисту для своїх працівників, а постачальник — стабільне замовлення для роботи свого підприємства», - розповів представник МХП.

Нагадаємо, МХП – це один з лідерів української аграрної індустрії з європейським акціонерним капіталом і закордонними виробничими активами в Нідерландах, Словенії, Словаччини та дистрибуційним офісом в ОАЕ. Агрохолдинг здійснює основну діяльність у галузі птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва. Продукція компанії представлена на ринках понад 80 країн світу.

Фото: МХП