До 2050 року виробництво чистої енергетики в Україні треба довести до 80% - МХП

До 2050 року в Україні виробництво й споживання чистої енергетики треба довести до 80%.

Про це заявив президент компанії-електропостачальника МХП Еко Енерджи Олександр Домбровський в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Середньозважена задача, яка враховує різні позиції, це до 2050 року мати в Україні десь 80% споживання та виробництва чистої енергетики. Над цим працює і МХП - новими технологіями на кшталт біоетанолу чи зеленого водню», - повідомив Домбровський.

За його словами, наразі компанія МХП працює над реалізацію проєкту energy storage (накопичення електричної енергії).

«Ми об'єднали провідні організації — екологічні біоенергетичні, вітроенергетичні, з питань сонячної енергетики та енергоефективності. Це просвітницька, технологічна, інноваційна платформа. Перш за все, для просування ідей чистої енергетики та відповідних технологічних рішень. Крім того, це майданчик для дискусій та обміну досвідом, пошуку правильних рішень для країни», - розповів він.

За словами Домбровського, нині компанія готує техніко-економічне обґрунтування на сховище електричної енергії у Вінницькій області для використання вітру й виробництва зеленого водню.

Інноваційну платформу GLOBAL 100% RE UKRAINЕ було створено у 2019 році з наміром працювати за принципами найбільшої у світі платформи Global 100% RE, яка об'єднує найбільші профільні асоціації, що впроваджують Renewable Energy по всьому світу.

ПРАТ «МХП Еко Енерджи є постачальником «зеленої» електроенергії до низки регіонів України. Товариство має два потужні біогазові комплекси та дахову сонячну електростанцію.