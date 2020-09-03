Рада у першому читанні підтримала проєкт про стимули для іноземних інвесторів

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 3761-1 "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями".

За відповідне рішення проголосувало 273 народні депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом, зокрема, пропонується: вивільнення 30% сум податку на доходи фізичних осіб, що утримуються із заробітної плати працівників, найнятих в рамках реалізації інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями, та спрямування їх виключно для створення нових робочих місць на умовах, визначених спеціальним інвестиційним договором. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України деяких товарів у митному режимі імпорту. Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом п'яти послідовних років (але не більше строку дії спеціального інвестиційного договору), починаючи з першого числа місяця календарного кварталу, який визначено платником податку, але не раніше дати введення в експлуатацію побудованого чи реконструйованого об'єкта. При цьому, загальна сума вивільнених від оподаткування коштів не може перевищувати сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проєкту. Крім того, пропонується надати право органам місцевого самоврядування встановлювати ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності у меншому розмірі або звільняти від сплати земельного податку.

Прийняття закону сприятиме розширенню інвестиційної діяльності на території України, створенню додаткових стимулів для розвитку вітчизняного бізнесу та механізмів державної підтримки інвестиційних проєктів.