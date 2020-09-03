Україна зацікавлена у фінансуванні швейцарською UBS проєктів "Великого будівництва"

Міністр фінансів Сергій Марченко обговорив з головою правління швейцарської фінансової компанії UBS Сержіо Ермотті підтримку групою UBS інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

«Наш пріоритет - розвиток інфраструктури та доріг в Україні. UBS має прекрасний досвід у фінансуванні подібних проєктів. Нам також важливо, аби швейцарські банки повертались до України», - відзначив Марченко.

Водночас, голова правління UBS group Сержіо Ермотті наголосив на великій зацікавленості до України. Зокрема, UBS слідкували за успіхом України під час транзакції з випуску нових 12-річних євробондів та викупу старих, адже UBS традиційно інвестував в українські суверенні єврооблігації.

«Це була дійсно дуже успішна транзакція, що викликала величезний інтерес зі сторони міжнародних інвесторів. Це ознака позитивних структурних зрушень в Україні і прогресу у впровадженні реформ», - зазначив Сержіо Ермотті.

Міністр фінансів Сергій Марченко перебуває з робочим візитом у Швейцарській конфедерації.

UBS — швейцарська глобальна фінансова компанія з штаб-квартирами у Базелі і Цюриху. Працює у сферах інвестиційного банкінгу, управління активами для приватних, корпоративних та інституціональних клієнтів по всьому світу. Компанія працює у більш як 50 країнах і має близько 65 тис. співробітників по всьому світу. UBS вважається другим за величиною у світі накопичувачем приватних активів, з більш ніж 2.2 трильйонів швейцарських франків, провідним постачальником роздрібних банківських і комерційних банківських послуг в Швейцарії.