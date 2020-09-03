Рада розблокувала підписання кредитної угоди з ЄС на €1,2 мільярда

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №0063-П щодо скасування рішення про ухвалення закону, який передбачає ратифікацію меморандуму і кредитну угоду щодо надання Україні до 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 48 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Після відхилення цієї постанови Голова ВР може підписати закон про гральний бізнес і передати його на підпис Президенту.

Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

Як повідомляв Укрінформ, 25 серпня Рада ухвалила закон про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною та ЄС щодо надання нашій країні макрофінансової допомоги від Євросоюзу в сумі до 1,2 млрд євро.

Президент Володимир Зеленський 12 серпня вніс до парламенту відповідний законопроєкт №0063.

Європейська комісія у квітні цього року ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.