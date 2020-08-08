Євросоюз не включив Україну в оновлений перелік країн "зеленої" зони

Рада ЄС оновила список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до цього переліку знову не потрапила.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Ради ЄС. До оновленого переліку країн "зеленої" зони ввійшли: Австралія, Канада, Грузія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та Китай (за умови підтвердження взаємності). Читайте також: Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС за І півріччя зменшилася на 5,1% Як повідомлялося, за даними порталу Worldometer, станом на вечір 7 серпня у світі зафіксовано 19 402 752 випадків COVID-19, з яких 720 344 летальних, 12 456 753 пацієнтів одужали.