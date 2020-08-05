Торгівля агропродукцією між Україною та ЄС за І півріччя зменшилася на 5,1%

У січні-червні 2020 року оборот торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом зменшився на 5,1%, до 4,6 млрд доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

Із загальної суми обороту торгівлі сільгосппродукцією між Україною та ЄС 3,0 млрд доларів припало на експорт, 1,6 млрд доларів – на імпорт.

Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються Нідерланди, Польща, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція. Їх сукупна частка у торговельному обороті сільгосппродукції становить близько 75 %.

Основні обсяги поставок до Євросоюзу Україна у першому півріччі 2020 року забезпечувала за рахунок зернових (1 088 млн доларів) та олійних (145 млн доларів) культур, олій та жирів (957 млн доларів), залишків і відходів харчової промисловості (227 млн доларів).

В імпорті до України з європейських держав відсутня чітко виражена товарна структура, зауважили в ІАЕ. Більшою мірою у січні-червні 2020 року Україна закупила молокопродуктів (на 131 млн доларів), алкогольних напоїв (на 130 млн доларів), тютюнових виробів (на 130 млн доларів), продуктів для годівлі тварин (на 106 млн доларів) та різних харчових продуктів, у т.ч. екстрактів з кави, чаю, соусів (150 млн доларів).

Від початку 2020 року вітчизняними експортерами були повністю використані річні квоти на мед, ячмінну крупу і борошно, оброблений крохмаль, консервовані томати, яблучний і виноградний соки.

Хоча в цілому для України показники зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією з Євросоюзом у І півріччі 2020 року погіршились, це не є критичним, вважають фахівці інституту, адже у ІІІ і IV кварталах ймовірні помітні зрушення в її обсягах, що диктуватимуться урожаєм в новому сезоні.

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Як повідомляв Укрінформ, експорт української аграрної продукції у січні-червні 2020 року збільшився лише на 0,1 млрд доларів порівняно із аналогічним періодом минулого року, до 10,4 млрд доларів.