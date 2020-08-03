Аграрії зібрали врожай майже з половини засіяних площ

Українські аграрії станом на кінець липня зібрали близько 27 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 7,2 млн га (48% від засіяного).

Як передає Укрінформ, про це 3 серпня повідомив інформаційно-аналітичний портал АПК.

Зокрема, вже зібрано: 18,3 млн тонн пшениці з площі 4,8 млн га (72% від засіяного); 6,9 млн тонн ячменю з площі 1,9 млн га (82%); 448 тис. тонн гороху з площі 197 тис. га (85%). Крім того, зібрано 1,8 млн тонн ріпаку з площі 845 тис. га (75%).

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Лідирують за обсягами збору врожаю: Дніпропетровська (3,4 млн тонн з площі 926 тис. га); Харківська (3,1 млн тонн з площі 674 тис. га); Запорізька (2,9 млн. тонн з площі 844 тис. га) та Миколаївська (2,5 млн тонн з площі 868 тис. га) області.