ДПЗКУ прийняла на зберігання понад 200 тисяч тонн зерна

Філії АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" вже прийняли на зберігання понад 200 тис. тонн зернових по всій Україні.

Про це йдеться у пресрелізі корпорації, який є у розпорядженні Укрінформу.

"На сьогодні ми готові на 100%, і всі філії почали прийом зерна. Корпорації довіряють зберігання своєї продукції тисячі контрагентів з усієї України. На даний час елеватори корпорації можуть працювати з п’ятнадцятьма культурами: просо, сорго, овес, гречка, жито, ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник, льон, ріпак, гірчиця, соя, горох, рис", – розповів керівник департаменту елеваторної діяльності Святослав Козленко.

Він нагадав, що в процесі зберігання зерна філії корпорації надають цілий комплекс послуг: проведення аналізів та лабораторних досліджень, визначення якості, зважування, сушіння, очищення, вентилювання та знераження зерна при потребі. Крім цього, проводиться калібрування кукурудзи, формування насіннєвого матеріалу та фасування.

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Крім того, за словами Козленка, у ДПЗКУ працюють над створенням продуктів з доданою вартістю. "До складу корпорації входять 11 переробних підприємств. Саме тому АТ "ДПЗКУ" за підсумками 2019/20 МР стала лідером з експорту українського борошна", зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "ДПЗКУ" у 2019/2020 маркетинговому році поставило на зовнішні ринки 73,7 тис. тонн пшеничного борошна. Це становило 22% від загального обсягу експорту борошна з України (334,12 тис. тонн).