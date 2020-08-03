ДПЗКУ прийняла на зберігання понад 200 тисяч тонн зерна
Про це йдеться у пресрелізі корпорації, який є у розпорядженні Укрінформу.
"На сьогодні ми готові на 100%, і всі філії почали прийом зерна. Корпорації довіряють зберігання своєї продукції тисячі контрагентів з усієї України. На даний час елеватори корпорації можуть працювати з п’ятнадцятьма культурами: просо, сорго, овес, гречка, жито, ячмінь, пшениця, кукурудза, соняшник, льон, ріпак, гірчиця, соя, горох, рис", – розповів керівник департаменту елеваторної діяльності Святослав Козленко.
Він нагадав, що в процесі зберігання зерна філії корпорації надають цілий комплекс послуг: проведення аналізів та лабораторних досліджень, визначення якості, зважування, сушіння, очищення, вентилювання та знераження зерна при потребі. Крім цього, проводиться калібрування кукурудзи, формування насіннєвого матеріалу та фасування.
Крім того, за словами Козленка, у ДПЗКУ працюють над створенням продуктів з доданою вартістю. "До складу корпорації входять 11 переробних підприємств. Саме тому АТ "ДПЗКУ" за підсумками 2019/20 МР стала лідером з експорту українського борошна", зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, АТ "ДПЗКУ" у 2019/2020 маркетинговому році поставило на зовнішні ринки 73,7 тис. тонн пшеничного борошна. Це становило 22% від загального обсягу експорту борошна з України (334,12 тис. тонн).