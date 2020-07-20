Зернова корпорація України стала лідером серед українських експортерів борошна

АТ "ДПЗКУ" стала лідером серед українських експортерів борошна у 2019/2020 МР, поставивши на зовнішні ринки 73,7 тис. тонн.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба корпорації.

"АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» протягом 2019/2020 маркетингового року поставила на зовнішні ринки 73,68 тис. тонн пшеничного борошна, що склало 22% від загального обсягу українського експорту борошна – 334,12 тис. тонн. АТ «ДПЗКУ» посіла перше місце серед українських експортерів борошна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основними країнами-покупцями борошна, виробленого філіями АТ «ДПЗКУ», стали ОАЕ, Сінгапур, КНР, Палестина, Молдова, Ізраїль.

Зернова корпорація у 2018/2019 МР експортувала 51,9 тис. тонн борошна, при загальному експорті з України 298 тис. тонн. Частка експорту АТ «ДПЗКУ» в 2018/2019 МР становила 17,4%

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Як повідомлялося, у травні 2020 року АТ «ДПЗКУ» поновило виробництво житнього борошна на Кролевецькому КХП, яке реалізується на внутрішньому ринку України. Потужність лінії житнього борошна складає 50 тонн на добу.