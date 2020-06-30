ДПЗКУ розпочала прийом зерна нового врожаю

Філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» розпочали прийом зерна врожаю 2020 року в Південному регіоні країни.

Про це повідомляє пресслужба ДПЗКУ.

"Станом на 30 червня, прийом ранніх зернових відбувається на шести філіях АТ «ДПЗКУ»: на Новополтавському елеваторі в Миколаївській області та на п’яти філіях в Херсонській області – Білокриницький КХП, Брилівський, Братолюбівський, Голопристанський та Великолепетиський елеватори", - йдеться у повідомленні.

Наразі відбуваються поставки зерна пшениці 2-4 класів, ячменю 3 класу, гороху 3 класу та ріпаку. До філій вже поставлено 8 356 тонн ячменю, 11 797 тонн пшениці, 1 339 тонн гороху та 1 415 тонн ріпаку. Загальний обсяг збіжжя – 22907 тонн.

У новому маркетинговому сезоні ДПЗКУ планує прийняти на зберігання 2,6 млн тонн зернових.