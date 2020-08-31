Нафта дорожчає на тлі заходів стимулювання світової економіки

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $46,02 за барель, що на $0,21 (0,46%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на $0,10 (0,23%) - до $43,07 за барель.

Минулого тижня Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

"Перспективи нафтового ринку як і раніше мають позитивний вигляд, однак ми, скоріш за все, чекаємо на повільний підйом, ніж на швидке зростання, оскільки побоювання щодо попиту зберігаються. У кожній країні, яка починає відкриватися після карантинних заходів, ми бачимо повернення коронавірусу", - зазначає аналітик по Азіатсько-Тихоокеанському регіону Oanda Джеффрі Хеллі.

Нафтові ринки в основному не звернули уваги на наслідки урагану наприкінці минулого тижня, оскільки енергетичні компанії продовжували зусилля щодо відновлення роботи морських платформ на узбережжі Мексиканської затоки США і закритих перед ураганом нафтопереробних заводів.

Долар США, , що слабшає, і несподівано високі показники в секторі послуг Китаю підтримали ціни на нафту, незважаючи на те, що попит на паливо з усіх сил намагався відновитися в умовах пандемії коронавірусу, а поставки залишаються достатніми. Однак нафта може зіткнутися з перешкодами в майбутньому, кажуть аналітики.

У той же час, зростання цін на нафту і газ також спонукають виробників у США відновити буріння - в серпні оскільки кількість нафтогазових бурових установок у країні зросла на 3 од., до 254 од. Про це свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes Co.

Крім того, Saudi Aramco виявила два нових родовища нафти і газу в північних регіонах, передає державне інформаційне агентство SPA з посиланням на повідомлення міністра енергетики королівства.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 46,22 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,91 долара за барель, що на 10 центів вище за рівень закриття торгів ($45,81).