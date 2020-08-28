Нафта торгується різноспрямовано з мінімальною динамікою

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 45,63 (+ 0,07%). Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX опустилися в ціні на 0,09% - до $ 43,00 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 45,60 і $ 43,04 відповідно.

Ураган «Лаура» обрушився на Луїзіану рано-вранці 27 серпня. Швидкість вітру сягала 150 миль на годину (240 км/год). У результаті удару стихії були пошкоджені будинки, повалені дерева і порушено електропостачання - в Луїзіані і Техасі без електрики залишилися більш як 650 тис. осіб. Однак нафтопереробні заводи були позбавлені небезпеки масивної повені.

«Якщо ураган не заподіє довгострокової шкоди добувній інфраструктурі, торгівля нафтою, ймовірно, трохи знизиться, оскільки потрібно буде зробити детальнішу оцінку шкоди», - написав в аналітичній записці ринковий стратег AxiCorp Стівен Іннес.

В очікуванні удару стихії американські виробники закрили інфраструктурні об'єкти, на яких видобувається 1,56 млн бар. нафти на добу, що становить 83% видобутку в Мексиканській затоці. При цьому були зупинені дев'ять НПЗ сумарною потужністю 2,9 млн бар./д, або 15% переробних потужностей США.

Пізно ввечері 27 серпня порт Х'юстона, головний центр експорту сирої нафти у США, відвантаження з якого становлять 600 тис. б/д, почав відновлювати свою діяльність. Очікувалося, що закриття портів Х'юстона, Бомонта і Порт-Артура скоротить морський експорт сирої нафти майже на 1 млн б/д.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 45,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,66 долара за барель, що на 6 центів вище рівня закриття торгів ($ 45,60)