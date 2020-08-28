Росія витискає Україну зі стратегічно важливих галузей - народний депутат

Народний депутат України, секретар тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів Андрій Ніколаєнко заявив, що Росія «витискає» Україну зі стратегічно важливих галузей, в тому числі і суднобудування.

Як передає Укрінформ з посиланням на НікВесті, таку думку він висловив у Миколаєві на виїзному засіданні спецкомісії ВР.

"Росія витискає українську промисловість, в тому числі і суднобудування з багатьох міжнародних виробничих ланцюжків, намагаючись зайняти наше місце. Росія витискає Україну як країну, витискає з регіону Чорного моря. Ми повинні чинити опір. Вони працюють хитро, вивертко, часто використовуючи громадян України. Тут завдання для депутатів, для Служби безпеки, для Ради національної безпеки і оборони захищати національні інтереси", - сказав Ніколаєнко.

Він додав, що спецкомісія ВР звернулася з відповідним запитом до СБУ.

Відповідаючи на питання журналістів, Ніколаєнко пояснив, що комісія розглядала кілька кейсів, в тому числі і завод «Океан».

"Я радий, що суд зняв арешт з заводу, і він зміг заробити. Ми побачили корпуси нових мостових перекриттів і суден, які планується добудувати. Я б хотів бачити більше - десятки суден в різній стадії будівництва. Українці зараз працюють в Україні, випускають продукцію, завод не простоює поки хтось з кимось розбирається в судах. Це найголовніше", - підкреслив народний депутат.

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Раніше на засіданні спецкомісії ВР з питань захисту прав інвесторів Ніколаєнко вже заявляв про російський слід у рейдерській атаці на завод «Океан» і зазначив, що це питання національної безпеки і оборони України. А власник заводу Василь Капацина неодноразово звертав увагу на те, що через підставних осіб і прокурорів завод намагається захопити його колишній акціонер - російський олігарх Ігор Юсуфов.

У липні поточного року Печерський райсуд Києва зняв арешт з цілісного майнового комплексу заводу «Океан». Арешт був накладений у січні поточного року з ініціативи Генпрокуратури. За інформацією власника заводу Капацини, арешт призвів до втрати цілого ряду міжнародних замовлень і негативно позначився на репутації заводу і України в цілому.

Капацина став власником заводу в результаті відкритого аукціону у грудні 2018 року. Аукціону передувало банкрутство заводу в 2015 році. Після зміни власника, «Океан» почав відновлювати виробництво. На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі, виконав кілька контрактів з виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці і Шулявського шляхопроводу в Києві.

На прохання Президента України Володимира Зеленського на заводі у гранично стислі терміни виготовили металоконструкції для мосту через річку Сіверський Донець у станиці Луганській. Крім того, завод відремонтував буксири «Очаків», «Ізмаїлець» і «Зюйд», суховантаж ALICE, а також земснаряд «Ріон».

Фото з відкритих джерел