НБУ спростив валютний нагляд для операцій експортерів

Національний банк спростив валютний нагляд для операцій експортерів з використанням акредитивної форми розрахунків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк спростив валютний нагляд для експортних операцій українських компаній, що здійснюються з використанням акредитивної форми розрахунків. Відтепер контроль за дотриманням граничних строків розрахунків за такими операціями може припинятися з моменту отримання підприємством коштів від банку в межах акредитиву.

Спрощення знизить адміністративне навантаження на банки і бізнес. Також воно сприятиме поширенню використання інструментів торговельного фінансування. Перерахування за акредитивом може здійснюватися раніше фактичних розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом, що робить цей інструмент корисним для експортерів.

Крім цього, Національний банк розширив можливості проведення страховими (перестраховими) брокерами валютних операцій у страховій діяльності. Зокрема, їм надана можливість у визначених випадках проводити валютні операції за договорами страхування зі страховиками-нерезидентами.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку України №126 від 27 серпня 2020 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" та набувають чинності 29 серпня 2020 року.