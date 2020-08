Посилення корпоративного управління у держбанках є пріоритетом для НБУ - Шевченко

Голова Національного банку України Кирило Шевченко обговорив на зустрічі з Тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін реформу корпоративного управління у державних банках, продовження співпраці країни з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, а також посилення двостороннього співробітництва між Україною та США.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НБУ.

Шевченко зазначив, що посилення корпоративного управління та зниження частки поганих кредитів у державних банках справді є пріоритетними для Національного банку.

"Минулого тижня я розпочав зустрічі з наглядовими радами державних банків, на яких підтвердив підтримку Національним банком корпоративного управління. У цьому питанні працює універсальне правило: чим краще вибудувана система корпоративного управління, тим кращі показники має фінансова установа. Також нам необхідно вирішити питання роботи державних банків з поганими кредитами. Питання болюче, ми будемо продовжуємо спільну роботу з банками заради його вирішення", – сказав голова НБУ.

"Раді почути, що ви плануєте продовжувати послідовну політику Національного банку. Нас дуже тішить, що ми з вами "в одному човні" у питанні реформи корпоративного управління у державних банках, яку ви плануєте продовжувати і посилювати. І, звісно, ми раді, що ви готові вирішувати такі виклики, як зниження частки поганих кредитів у державних банках", – наголосила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Шевченко та Квін обговорили продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом. Голова НБУ зазначив, що центробанк виконав усі зобов’язання у сфері його відповідальності у межах програми співпраці.

Також обговорювалося посилення співпраці між Україною та США, зокрема у сфері кібербезпеки.

Крім цього, Шевченко розповів про плани Національного банку у просуванні сталого розвитку держави та «зеленого» банкінгу в Україні. Так, НБУ планує приєднатися до мережі центральних банків та наглядових органів для екологізації фінансової системи (Network for Greening the Financial System) та мережі сталого банкінгу (Sustainable Banking Network).

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці червня 2020 року Рада з фінансової стабільності (РФС) затвердила трирічні плани зі зниження обсягів роблемних кредитів (NPL) у держбанках. Затвердження планів означає виконання одного зі структурних пунктів програми співпраці України з МВФ.

За даними Міністерства фінансів, банки державного сектору в січні - червні 2020 року отримали 16,2 млрд грн прибутку, що на 3,4 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.