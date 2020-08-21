НБУ оптимізував процедури погодження керівників та статутів банків

Національний банк України оптимізував процедури погодження керівників та статутів банків, уточнив методику оцінки майнового стану фізичних осіб та запровадив процедуру перегляду рішень про визнання особи власником істотної участі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У частині погодження керівників банків, Нацбанк зменшив обсяг документів, які мають подаватися банками для погодження керівників. Тепер процес підготовки відповідного пакету документів полегшиться і економитиме час, який банки витрачають на погодження керівників.

У НБУ зауважують, що спрощення пакету документів не означає пониження стандартів його розгляду. Регулятор очікує від банків відповідальної самостійної оцінки та перевірки керівників, а від керівників подання повної та достовірної інформації про себе.

У частині погодження статутів банків, Національний банк запровадив процедуру надання попереднього висновку щодо узгодженості статуту із законодавством України у разі внесення змін, не пов'язаних зі зміною розміру статутного капіталу.

Тепер до ухвалення рішення про затвердження змін до статуту можна буде звернутися до Національного банку для отримання попереднього висновку щодо таких змін. Це дозволить уникнути ситуацій, коли у разі наявності зауважень Національного банку до поданого банком затвердженого статуту потрібно скликати позачергові збори акціонерів та затверджувати нову редакцію статуту.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 19 серпня 2020 року № 121 "Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків". Постанова набирає чинності 21 серпня 2020 року.